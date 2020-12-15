В Нижнем Тагиле на Муринских прудах высадят 210 деревьев и 2900 кустарников

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В мэрии Нижнего Тагила обсудили концепцию озеленения экопарка в микрорайоне «Муринские пруды». К открытию на территории уже засеяли более 40 тысяч квадратных метров газона и разбили цветники. Сейчас планируется высадить еще 210 деревьев и 2900 декоративных кустарников.

- При выборе растений для парка предпочтение отдавалось деревьям и кустарникам, которые хорошо произрастают в условиях нашего климата, устойчивы к болезням: липа мелколистная, сосна обыкновенная, клен остролистый, клен Гиннала, рябина обыкновенная, ива шаровидная, ель колючая, лиственница, ясень и вяз, - рассказала специалист «Службы экологической безопасности» Екатерина Буряковская. - Для озеленения пространства подготовят деревья высотой от 5 до 2,5 метров.

Она отметила, что большая часть саженцев есть в городском питомнике, остальные закупят в Свердловской области. Во время обсуждения проекта было предложено выделить место для липовой аллеи. Ландшафтные дизайнеры, в свою очередь, рекомендуют дополнить территорию игровой зоны, где растут сосны, хвойными растениями, а на участке парка со стороны Уральского проспекта высадить яблони и сирень. Чтобы защитить общественное пространство от ветра и пыли, по периметру парковки создадут «живую» изгородь из кизильника и пузыреплодника.

На следующем заседании в мэрии обсудят варианты обустройства центральной части парка с клумбами, входной группы и остальных функциональных зон.