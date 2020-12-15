Рынок недвижимости в Екатеринбурге просел наполовину

Рынок недвижимости в Екатеринбурге сильно ужался в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

2020 год существенно изменил рынок жилья в Екатеринбурге. По итогам 11 месяцев число предложений на первичном рынке города снизилось на 13%, а на вторичном рынке – на 40%.

- Таким образом, база объектов уменьшилась чуть ли не в половину. В октябре и ноябре ввод новых проектов на рынок ускорился, но пока этого недостаточно для стабилизации цен. Ведь известно, что снижение количества объектов в базе влечет за собой рост цен, - говорит президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.

По ее словам, рынок жилья в Екатеринбурге за последние годы качественно упростился: стало намного больше студий, а вот количество предложений по двум и трехкомнатным квартирам существенно ужался.