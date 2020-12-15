В Екатеринбурге за 25 лет продали миллион квартир

Рынок недвижимости Екатеринбурга сильно подрос за 25 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за последние 25 лет было продано около миллиона квартир: 670 тысяч из них – на вторичном рынке и еще 290 тысяч – на первичном рынке.

За это время население города выросло на 250 тысяч человек, поэтому рынок жилья стремительно развивался. За четверть века в уральской столице построено 18 миллионов квадратных метров жилья. В последние годы этот показатель не опускался ниже отметки в 1 миллион «квадратов» в год.

- Вовлеченность риелторов в этот процесс достигает 75%. Более полумиллиона сделок за 25 лет осуществлено агентствами недвижимости, - говорит президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.