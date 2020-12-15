ВИЗ и ВИЗ-Сталь начали подготовку к Новому году

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Накануне Нового года 842 корпоративных подарка получили дети работников ВИЗ-Стали и ВИЗа (предприятия Группы НЛМК). В подарочный набор входят конфеты, интерактивная семейная 3D-игра и набор для раскрашивания. Кроме детей металлургов, подарки от завода получат и воспитанники подшефного детского дома №7.

Чтобы создать праздничное настроение у заводчан, территорию завода украсят новогодней иллюминацией, а в заводоуправлении ВИЗ-Стали установят елку. Для ее украшения на предприятии объявили семейный конкурс елочных игрушек. Авторы самых креативных поделок для главной заводской елки получат призы. По традиции в последние недели уходящего года на заводе пройдет игра «Тайный Санта»: работники всех подразделений завода обменяются новогодними подарками.