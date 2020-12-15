«Больно на это смотреть»: в Екатеринбурге на Площади Обороны вытоптали кустарники

Фото: паблик "Типичный Екатеринбург" в ВК

В Екатеринбурге на Площади Обороны вытоптали кустарники. Местные жители обвиняют в этом любителей кататься на санках. А ведь площадь отреставрировали совсем недавно, но кусты оказались у небольшого склона и на них съезжали любители кататься на санках. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Больно на это смотреть. Площадь Обороны недавно реконструировали, но наши сограждане не оценили и начали там кататься на санках, - написал подписчик паблика «Типичный Екатеринбург».