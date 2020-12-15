Сотрудники прокуратуры нашли нарушения в больнице, касающиеся медпомощи детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура нашла нарушения в Алапаевской городской больнице. Во время проверки выяснилось, что медики не организовали направление тяжелобольного ребенка на оказание паллиативной медицинской помощи. По данным надзорного ведомства, в регистр детей с паллиативными состояниями и нуждающимся в обеспечении хирургическим аспиратором и дорогостоящими расходными материалами ребенок был включен в марте 2020 года. Однако, прокуратура выяснила, что необходимые материалы ребенку покупали родители на свои деньги.

Кроме того, сотрудники прокуратуры нашли нарушения порядка проведения профосмотров детей первых двух лет жизни. Некоторые малыши не были своевременно обследованы врачами-специалистами и не прошли необходимые профилактические исследования – эхокардиографию, УЗИ тазобедренных суставов, брюшной полости и почек.

- По факту выявленных нарушений прокуратура города внесла акты реагирования. Благодаря вмешательству прокуратуры ребенок, нуждающийся в паллиативной помощи, обеспечен медицинским изделием - аспиратором хирургическим, организовано ежемесячное обеспечение ребенка жизненно необходимыми расходными материалами.

Также после вмешательства прокуратуры, детям до двух лет провели необходимые медицинские исследования и были осмотрены врачами-специалистами.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru