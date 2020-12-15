Где жители Екатеринбурга встретят Новый год-2021: отвечает Яндекс

Около 15% жителей Екатеринбурга отправятся путешествовать на Новый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 85% россиян намерены встретить Новый год и провести каникулы дома из-за нехватки средств, привычки и опасения заразить коронавирусом. Но есть и те, кто отправится в январские праздники путешествовать.

Среди жителей Екатеринбурга самыми популярными направлениями на Новый год стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Тюмень. Также в список попали Калининград, Ялта, Кисловодск, Анапа и Железноводск.

Те, кто решил провести каникулы в других странах, отправятся в Турцию, Абхазию и ОАЭ. Такие данные приводит сервис Яндекс.Путешествия на основе данных, полученных с октября по декабрь 2020 года.