Стало известно, кто займется вторым этапом реконструкции набережной в Нижнем Тагиле

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле завершился конкурс по поиску подрядчика на второй этап реконструкции набережной Тагильского пруда. Заявку подал единственный участник – МУП «Тагилдорстрой». На работы планируют потратить больше 511 миллионов рублей. К реконструкции подрядчик преступит в январе.

- На первом этапе необходимо подготовить и расчистить территорию. Затем будем проводить вертикальную планировку, обустраивать насыпь для бурения свай для террасы. В течение года нам предстоит выполнить серьезный объем работ, - рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Напомним, что на набережной будут обустроены площадки для занятий кружков и секций Дворца творчества юных, включая места для запуска радиоуправляемых моделей самолетов и судов. Также на территории разместят несколько смотровых площадок, тематических игровых зон, комплекс для скейтбординга и картодром протяженностью 300 метров. Общая площадь благоустройства составит 60 704 квадратных метров.

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