Какие дороги отремонтируют в Екатеринбурге в 2021 году: список

Ремонт планируется на 18 участках дорог в разных районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте администрации Екатеринбурга опубликовали список участков дорог, которые планируют отремонтировать в следующем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Перечень включает 18 участков в разных районах города общей протяженностью 21 километр. Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства, на ремонт дорог потратят больше 1, 05 миллиардов рублей.

Публикуем список дорог, которые планируют отремонтировать.