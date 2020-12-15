Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Какие дороги отремонтируют в Екатеринбурге в 2021 году: список

На ремонт будет потрачено больше 1, 05 миллиардов рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Ремонт планируется на 18 участках дорог в разных районах города

Ремонт планируется на 18 участках дорог в разных районах города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте администрации Екатеринбурга опубликовали список участков дорог, которые планируют отремонтировать в следующем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Перечень включает 18 участков в разных районах города общей протяженностью 21 километр. Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства, на ремонт дорог потратят больше 1, 05 миллиардов рублей.

Публикуем список дорог, которые планируют отремонтировать.

Фото: скриншот с сайта администрации Екатеринбурга

Фото: скриншот с сайта администрации Екатеринбурга