Маска, как праздничный атрибут: мэрия Екатеринбурга запустила новогодний конкурс

Екатеринбуржцам предложили для конкурса сделать из маски новогодний атрибут Фото: Алексей БУЛАТОВ

До пандемии маски для всех были вещью, необходимой разве что на маскараде. Сейчас под словом «маски» подразумевается уже совеем не праздничный атрибут – они стали для нас необходимым средством защиты от коронавируса. Мэрия Екатеринбурга решила предложить горожанам поучаствовать в конкурсе «Маскарад» и сделать медицинскую маску частью новогоднего костюма.

– В соответствии с веянием времени, в 2020 году мы предлагаем маленьким и большим екатеринбуржцам из индивидуального средства защиты сделать креативную новогоднюю маску, отражающую личность и настроение ее обладателя. Уверен, что конкурс позволит не только поддержать новогодние традиции, продемонстрировать креативность мышления, но и поможет поднять настроение, – рассказал начальник департамента информационной политики Администрации города Екатеринбурга Алексей Редин.

Каждый желающий с 15 декабря 2020 года до 15 января 2021 года сможет поделиться новым видением новогоднего атрибута. Для участия необходимо выложить фото или видео с хештегом #маскарад2021 на своих личных страницах в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram).

По итогам конкурса его организаторы определят победителей, которые получат подарки от Администрации города Екатеринбурга, в том числе – брендированную маску. В мэрии отметили, что для участия в конкурсе аккаунт пользователя должен быть открыт