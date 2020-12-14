Убытки «Уральских авиалиний» за год составили порядка 4,3 миллиарда рублей

Основной причиной падения доходов стала пандемия коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опубликовала отчет о доходах с января по сентябрь 2020 года. Чистый убыток перевозчика составил 4,3 миллиарда рублей. За аналогичный период 2019 года прибыль составила 3,2 миллиарда рублей. Пассажиропоток сократился на 48%, перевозка грузов практически не пострадала.

На падение доходов компании повлияли следующие факторы: пандемия, вызванная вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, снижение доходов населения, изменение курса валют, высокая конкуренция на рынке, - говорится в документе.

«Уральские авиалинии» - российская пассажирская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Екатеринбурге.