В Свердловскую область идет похолодание

На выходных температура воздуха ощутимо понизится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики обещают существенное понижение температуры воздуха к выходным из-за циклона, который надвигается на область. В субботу и воскресенье столбики термометров опустятся до -20°.

Во вторник в Екатеринбурге обещают легкий мороз от -8° до -13°, осадков не ожидается. В регионе местами возможен небольшой снег. Ветер будет Западным 6-11 м/с.

В среду слегка потеплеет, максимально высокая ожидаемая температура воздуха в городе: - 5°. В области прохладнее на 2°. Ветер Юго-западный 4-9 м/с.

Ранее сообщалось, что погода в регионе может негативно повлиять на самочувствие людей.