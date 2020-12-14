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Общество

На Урале предприятие задолжало работникам 20 миллионов рублей

Заработной платы не дождались 844 человека
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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После вмешательства прокуратуры долги по зарплате погасили

После вмешательства прокуратуры долги по зарплате погасили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ООО «Эльмаш (УЭТМ)» обратились в прокуратуру, так как им не выдали зарплату в сентябре 2020 года. В ведомстве начали проверку, в ходе которой выяснилось, что предприятие должно сотрудникам 20,4 миллиона рублей. В общей сложности в том месяце без денег остались 844 работника.

- Чтобы восстановить права работников, прокуратура возбудила дела о нарушении трудового законодательства в отношении предприятия и его генерального директора, а также внесла преставление об устранении выявленных нарушений закона - рассказали в пресс-службе генеральной прокуратуры Российской Федерации.

После проведенной прокурорской проверки предприятие полностью выплатило зарплату сотрудникам.