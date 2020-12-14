На Урале парень нечаянно завел грузовик и задавил человека

Парень хотел открыть окно, но завел двигатель. Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Березовском перед судом предстанет местный 20-летний местный житель, которого обвиняют в смерти человека по неосторожности. Следователи считают, что 24 июля 2020 года молодой человек помогал своему знакомому разгружать автомобиль. Когда с работой было покончено, парень сел за руль и хотел открыть окно, однако нечаянно завел двигатель машины, и она поехала задним ходом.

- Грузовик наехал на женщину, которая проходила мимо. Она получила тяжелые травмы и умерла в больнице через месяц. Кроме того, следствие установило, что парень не имел водительских прав и навыков управления автомобилем, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Материалы дела уже направлены на рассмотрение. В ближайшее время состоится суд.