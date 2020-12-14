На Урале сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой, чтобы остановить бесправного водителя

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области с 11 по 14 декабря полицейские организовали массовую проверку водителей, главной целью стало выявление и задержание автолюбителей, которые садятся за руль нетрезвыми или без прав. За минувшие выходные были задержаны больше 200 нарушителей. В одном из случаев инспекторам пришлось применить табельное оружие.

Экипаж ДПС заметил ВАЗ-2112, водитель которого не пристегнул ремень безопасности, при этом автомобиль то прибавлял скорость, то наоборот двигался медленно. Сотрудники полиции решили проверить документы водителя, но он не остановился. Началась погоня, в которой поучаствовал еще один наряд ГИБДД. Чтобы остановить лихача, полицейские прострелили колеса машины. Только после этого водитель съехал с дороги. Сам он при этом не пострадал.

- Водителем оказался пьяный 27-летний мужчина, который никогда не получал водительских прав. При этом парень купил машину три года назад, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Молодого человека арестовали на 14 суток. Автомобиль лихача отогнали на штрафстоянку. Но не все садятся пьяными за руль машины. Например, в деревне Верх-Потам Ачитского городского округа инспекторы ГИБДД остановили трактор Т-40 под управлением нетрезвого мужчины.