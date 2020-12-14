В уральскую медицину вложат больше 72 миллиардов рублей: на что потратят деньги

Власти готовы потратить на реформу 72,4 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области рассказал, что власти региона работают над обновлением четырехлетней программы «Общественное здоровье уральцев». В пункты, которые предстоит усовершенствовать, входит: - Перепланировка поликлиник (для инфекционных больных организуют отдельные входы и выходы); - Развитие телемедицины (с ее помощью будет легче контролировать здоровье пациентов на расстоянии); - Создание единого регионального референс-центра (Изменение лабораторных служб); - Совершенствование стационаров до уровня инфекционных отделений.

- Также планируется усиление вакцинации населения от инфекционных заболеваний и разработка стандартов личной защиты граждан, - подчеркнул глава региона.

По программе областные власти готовы потратить на реформу в здравоохранении 72,4 миллиарда рублей.