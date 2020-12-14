Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В уральскую медицину вложат больше 72 миллиардов рублей: на что потратят деньги

На реформу здравоохранения области потратят четыре года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Власти готовы потратить на реформу 72,4 миллиарда рублей

Власти готовы потратить на реформу 72,4 миллиарда рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области рассказал, что власти региона работают над обновлением четырехлетней программы «Общественное здоровье уральцев». В пункты, которые предстоит усовершенствовать, входит: - Перепланировка поликлиник (для инфекционных больных организуют отдельные входы и выходы); - Развитие телемедицины (с ее помощью будет легче контролировать здоровье пациентов на расстоянии); - Создание единого регионального референс-центра (Изменение лабораторных служб); - Совершенствование стационаров до уровня инфекционных отделений.

- Также планируется усиление вакцинации населения от инфекционных заболеваний и разработка стандартов личной защиты граждан, - подчеркнул глава региона.

По программе областные власти готовы потратить на реформу в здравоохранении 72,4 миллиарда рублей.