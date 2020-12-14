Спасенного с отколовшейся льдины рыбака хотят оштрафовать

Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области

Днем, 14 декабря, в МЧС пришло сообщение, что на Белоярском водохранилище откололась льдина, на которой находился рыбак с палаткой. На помощь нерадивому жителю Заречного отправили наряд на катере.

- Спасатели оперативно доставили рыбака на берег, его жизни ничего не угрожает, в медицинской помощи он не нуждается, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Теперь незадачливому рыболову могут выписать штраф в размере пяти тысяч рублей за то, что он вышел на лед в неположенном месте. Спасатели Свердловской области напоминают, что в этом году на тонком льду погибли уже шесть человек, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.