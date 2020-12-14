Нашумели на 450 жалоб: в Екатеринбурге на месяц закрыли магазин «Верный»

Торговцы пошумели и заработали 30 суток "отпуска" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд на 30 суток закрыл магазин «Верный», расположенный в микрорайоне Светлый. Ранее Роспотребнадзор указал торговой сети на нарушение санитарных требований к шуму, но реакции не последовало.

Как выяснилось, к дому, где расположен магазин, днем и ночью подъезжали автомобили с товаром, который разгружали. На шум пожаловались 450 местных жителей.

В итоге Роспотребнадзор на 30 суток закрыл магазин «Верный», потому что ранее эту торговую точку уже штрафовали за нарушение режима тишины, но на торговцев это не подействовало. Заработать на пиковых нагрузках перед Новым годом у нарушителей не получится.