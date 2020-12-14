В Екатеринбурге ищут спонсора для строительства мусоросортировочного завода

Новый полигон построят под Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге объявлен официальный конкурс на строительство нового мусоросортировочного завода, который будет перерабатывать до 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Комплекс по переработке мусора возведут под Екатеринбургом, его стоимость составит 10 миллиардов рублей. Он будет обслуживать уральскую столицу и города-спутники.

Площадь участка под мусоросортировочный комплекс составит 128 гектаров, объект станет собственность правительства Свердловской области.