Существует общепринятая практика, когда создается комиссия и производится вскрытие квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проникновение в жилище, без согласия проживающих в нем, допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.

Вместе с тем в ЖКХ нередки случаи, когда произошла аварийная ситуация (например, прорыв трубы) и в квартире где источник аварии никого нет, а еще хуже, если собственник вовсе не проживает. В таких ситуациях встает вопрос о вскрытии квартиры для ликвидации или локализации аварии. Данная процедура не регламентирована законом. Но существует общепринятая практика, когда создается комиссия и производится вскрытие квартиры.

Согласно Жилищному кодексу, открывать двери можно в случае:

- только в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества;

- в целях обеспечения личной безопасности или общественной безопасности граждан и (или) их имущества при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера;

- в целях задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечения совершаемых преступлений или установления обстоятельств совершенного преступления либо произошедшего несчастного случая.

При этом сотрудник полиции, осуществляющий вхождение (проникновение) в жилое помещение, обязан:

1) Перед тем как войти в жилое помещение, уведомить находящихся там граждан об основаниях вхождения, за исключением случаев, если промедление создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции или может повлечь иные тяжкие последствия;

2) При проникновении в жилое помещение, помимо воли находящихся там граждан, использовать безопасные способы и средства, с уважением относиться к чести, достоинству, жизни и здоровью граждан, не допускать без необходимости причинения ущерба их имуществу;

3) Не разглашать ставшие известными ему в связи с вхождением (проникновением) в жилое помещение факты частной жизни находящихся там граждан;

4) Сообщить непосредственному начальнику и в течение 24 часов представить рапорт о факте вхождения (проникновения) в жилое помещение.

О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения информируются собственник этого помещения и (или) проживающие там граждане, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие.

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