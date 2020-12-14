Зачем нужен Центр управления регионом и как он помогает жителям Свердловской области

Илья Захаров возглавил структуру для помощи уральцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 ноября 2020 года по всей стране, включая Свердловскую область, заработали Центры управления регионами. Появился такой центр и на Урале, здесь его возглавил Илья Захаров, который 12 лет возглавлял Горизбирком Екатеринбурга, а потом работал руководителем аппарата Администрации города.

По словам Захарова, Центр управления регионом собирает через соцсети и сайт госуслуг жалобы по актуальным темам и обрабатывает их, выделяя наиболее актуальные проблемы и болевые точки. Эти точки заносят на карту, после чего ЦУР добивается оперативного решения вопроса не за 30 дней (это по закону), а в более короткие сроки.

- Теперь не народ будет идти во власть и говорит о проблемах, а власть идет в народ. У нас в штате социологи, аналитики, SMM-менеджеры. У нас нет юристов и финансистов, - рассказал Илья Захаров в эфире ОТВ. – Много обращений в социальных сетях мы находим по темам ЖКХ, по коронавирусу – люди долго ждут результатов тестов. Мы не отвечаем на жалобы, и не принимаем их. Мы их находим, и добиваемся оперативной реакции на проблему.

По словам Ильи Захарова, от министерств в Центре управления регионов командированы специалисты, которые на эти проблемы реагируют.