Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Зачем нужен Центр управления регионом и как он помогает жителям Свердловской области

На эти вопросы ответил руководитель центра Илья Захаров
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)
Илья Захаров возглавил структуру для помощи уральцам

Илья Захаров возглавил структуру для помощи уральцам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 ноября 2020 года по всей стране, включая Свердловскую область, заработали Центры управления регионами. Появился такой центр и на Урале, здесь его возглавил Илья Захаров, который 12 лет возглавлял Горизбирком Екатеринбурга, а потом работал руководителем аппарата Администрации города.

По словам Захарова, Центр управления регионом собирает через соцсети и сайт госуслуг жалобы по актуальным темам и обрабатывает их, выделяя наиболее актуальные проблемы и болевые точки. Эти точки заносят на карту, после чего ЦУР добивается оперативного решения вопроса не за 30 дней (это по закону), а в более короткие сроки.

- Теперь не народ будет идти во власть и говорит о проблемах, а власть идет в народ. У нас в штате социологи, аналитики, SMM-менеджеры. У нас нет юристов и финансистов, - рассказал Илья Захаров в эфире ОТВ. – Много обращений в социальных сетях мы находим по темам ЖКХ, по коронавирусу – люди долго ждут результатов тестов. Мы не отвечаем на жалобы, и не принимаем их. Мы их находим, и добиваемся оперативной реакции на проблему.

По словам Ильи Захарова, от министерств в Центре управления регионов командированы специалисты, которые на эти проблемы реагируют.