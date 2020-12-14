Жителей Екатеринбурга терроризируют лже-энергетики

Лже-энергетики начали поквартирный обход в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенники под видом представителей энергетических компаний начала поквартирный обход граждан. Злоумышленники вымогают деньги у собственников квартир в обмен на проверку розеток, электроприборов и установку счетчиков электроэнергии.

Энергетики предупреждают горожан, что они не совершают поквартирный обход и не проверяют оборудование по собственной инициативе. Специалисты приходят только в случае обращения потребителям в компанию. Об этом сообщает «Екатеринбургэнергосбыт».

При этом, настоящие энергетики перед выполнением заявки предупредят собственника жилья о времени визита. О массовой замене счетчиков оповещение происходит через управляющую компанию.