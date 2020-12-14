«Праздники нужно отмечать дома»: мэрия Екатеринбурга отменила новогодние корпоративы

Александр Высокинский отменил корпоративы для подчиненных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на оперативном совещании в понедельник объявил подчиненным об отмене корпоративов в администрации города. Градоначальник указал на то, что новогодние праздники нужно отмечать дома в кругу семьи.

- Это актуально сейчас, когда сотрудники предприятий и организаций обсуждают варианты проведения новогодних корпоративов. Праздники следует отмечать дома, в кругу семьи, чтобы сохранить здоровье - как свое, так и окружающих людей, - подчеркнул Александр Высокинский.

В мэрии отметили, что ранее мэр указал на требование соблюдения режима ограничений, веденных в связи с пандемией коронавируса.