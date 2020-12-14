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В Екатеринбурге появится бесплатное такси для врачей

На этих автомобилях будут перевозить только медиков
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Такси для врачей будет работать с 21 декабря по 31 января

Такси для врачей будет работать с 21 декабря по 31 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург попал в число 12 российских городов, где запустят бесплатное такси для врачей. Деньги на этот проект выделяют компании Mail.ru и «Сбер».

Такси для врачей будет работать с 21 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. Всего в 12 городах будут работать 800 автомобилей, которые оборудуют защитными перегородками. В этот период они будут перевозить только медиков. Общая стоимость проекта – 145 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.