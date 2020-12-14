ВТБ: спрос на гостиницы Екатеринбурга вырос в 1,5 раза в предновогодний период

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В конце ноября – начале декабря 2020 года спрос на гостиницы и базы отдыха в Екатеринбурге оказался заметно выше, чем год назад. В последние три недели объем бронирований вырос на 44%, а количество – на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика эквайрингового бизнеса ВТБ показывает, что уральцы, как и в россияне в целом, находят альтернативы зарубежным поездкам для встречи Нового года.

Специалисты ВТБ провели исследование трат россиян на бронирование гостиниц и баз отдыха на новогодние праздники по самым популярным туристическим направлениям. В качестве расчетного периода рассматривалась вторая половина ноября – первая декада декабря, когда бронирование мест отдыха достигает своего пика. Общий объем потраченных средств за этот период составил около 600 млн рублей, в том числе в Екатеринбурге – более 23 млн рублей.

Особое внимание россияне в этом году уделяют российским горнолыжным курортам, которые в силу недоступности зарубежных трасс ожидают пика популярности. Спрос на гостиницы Горного Алтая вырос по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза, на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области – на треть. На бронирование гостиниц в Сочи на новогодние каникулы россияне, по статистике эквайринга ВТБ, уже потратили свыше 120 млн рублей – на 53% больше, чем за этот же период годом ранее.

Среди крупных городов, помимо Екатеринбурга, заметный рост спроса также наблюдается в гостиницах Нижнего Новгорода (+73%). Выручка отелей в Казани, по статистике эквайринга ВТБ, в этом году пока остается на прежнем уровне, а вот Владивостока и Ставрополя – демонстрирует снижение.

При этом интерес путешественников к традиционно самым популярным направлениям для встречи Нового года – Москве и Санкт-Петербургу – значительно снизился. На бронирование московских гостиниц, по статистике эквайринга ВТБ, за три недели будущие гости столицы потратили около 150 млн рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее. На 34% – до 136 млн рублей – снизилась к прошлому году выручка отелей в Санкт-Петербурге, где на период новогодних каникул вводятся строгие ограничения на работу заведений общепита и учреждений культуры.

Одновременно зафиксирован значительный рост спроса на отдых в Московской и Ленинградской областях. В Подмосковье сумма бронирования гостиниц составила 75 млн рублей – это на 86% больше, чем годом ранее. В Ленинградской области спрос вырос к прошлому году на 73%.

– Границы со многими странами закрыты, и большинство россиян в преддверии новогодних каникул переориентировались на внутренние направления. Пользуются повышенным спросом как горнолыжные курорты, так и города, которые обычно рассматривались для «отдыха выходного дня». Ожидаем, что в этом году из-за режима ограничений серьезно сократит свою выручку гостиничный бизнес двух столиц. По-прежнему нет притока иностранных туристов, а изменения в работе ресторанов, музеев, театров и сокращенная программа новогодних гуляний заставляют региональных туристов выбирать альтернативные места отдыха, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.