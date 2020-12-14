В Екатеринбурге будут судить мужчину, который выстрелил в соседа после замечания в адрес его детей

Дети мужчины избили ребенка пострадавшего, а тот пришел разбираться к нему домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель расстрелял из ружья своего соседа. Все потому что тот пришел поговорить с ним о поведении его детей. Последние избили ребенка мужчины на детской площадке.

Отметим, по данным СКР по Свердловской области, 24 марта 2020 года на детской площадке у одного из домов на проспекте Космонавтов дети 37-летнего обвиняемого применили физическое насилие к чужому ребенку. Мама последнего попыталась поговорить по этому поводу с их отцом, но тот ударил женщину. Вечером того же вечера муж пострадавшей пришел разобраться. Но сосед вышел на лестничную клетку с травматическим пистолетом.

- В дальнейшем обвиняемый вышел на лестничную площадку и, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, подошел к потерпевшему и направил в его голову огнестрельное оружие, после чего без объяснения причин произвел один выстрел в голову потерпевшего, в результате чего последний упал, ударившись головой об пол лестничной площадки, и потерял сознание, - сообщили в пресс-службе прокураты по Свердловской области.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму, и ему удалось выжить благодаря вовремя подоспевшим врачам. Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

- На первоначальном этапе расследования в отношении обвиняемого судом избирались меры пресечения в виде домашнего ареста, а затем в виде запрета определённых действий. Однако тяжесть инкриминируемого деяния и данные о личности фигуранта, не признающего свою вину и принявшего меры к сокрытию орудия преступления, явно не соответствовали избранной в отношении него мере пресечения, в связи с чем постановление судьи районного суда было обжаловано в Свердловский областной суд. Свердловский областной суд вынес постановление об отмене решения нижестоящего суда и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - заявили в СКР по Свердловской области.

Отметим, сейчас мужчине грозит срок до 10 лет тюрьмы.