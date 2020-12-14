Жителей Нижнего Тагила отправят за больничными выплатами на Почту России

За больничными выплатами теперь можно сходить на Почту России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила с 1 января 2021 года начнут получать выплаты по больничным листам через отделения «Почты России». Никаких комиссий за почтовые переводы взиматься не будут.

Сейчас система действует для жителей Нижнего Тагила старше 65 лет, а с нового года там будут выплачиваться для всех категорий граждан больничные выплаты, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет и дополнительный отпуск после травмы на производстве. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Для того, чтобы оформить выплату, нужно при подаче заявления указать способ получения через «Почту России». Когда средства поступят, то адресат получит извещение по адресу проживания. Для получения денег нужно предъявить паспорт и доверенность для предъявителя.