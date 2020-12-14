Свердловская область получила еще 2 100 доз вакцины от коронавируса

Фото: оперативный штаб Свердловской области

В Свердловскую область привезли очередную партию вакцины от коронавируса. Об этом завили в оперативном штабе региона. Уральские больницы получили 2100 доз. Итого на Средний Урал уже доставили 3100 доз вакцины «Спутник V».

- Партия будет распределена между муниципалитетами Свердловской области. Часть вакцины останется в Екатеринбурге, часть будет перевезена в больницы, расположенные в других городах региона, с соблюдением всех алгоритмов и требований, в том числе к температурному режиму, -рассказали в оперштабе Свердловской области.

Отметим, вакцину от коронавируса в Свердловской области поставят врачам, работающим в красной зоне, на скорой и в амбулаторных службах.