На Урале каждый третий уверен, что заболел из-за коллег

По мнению свердловчан, их коллеги не уходят на больничный и заражают всех остальных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 63% уральцев не берут больничный и продолжают ходить на работу. К такому выводу пришли исследователи сайта по поиску работы hh.ru, которые провели опрос среди соискателей Уральского федерального округа. По результатам опроса, уральцы продолжают ходить на работу, чувствуя себя простывшим.

- Еще 1% уральцев берут больничный, но приходят на работу, 9% – оформляют больничный лист, но трудятся дистанционно, 12% – остаются дома и работают в удаленном режиме без официального больничного. 2% больничный не берут, но при этом остаются дома и не работают. И лишь 12% жителей УрФО при простуде обычно оформляют больничный, остаются дома и не работают, - сообщает пресс-служба hh.ru.

Также, каждый третий уралец уверен, что простудой их заражают простудой. Обратной точки зрения придерживаются 25%, а 40% не знают, почему они заболели. В то же время, 35% свердловчан говорят, что их работодатель всегда отправляет простывших сотрудников домой, а 23% уверяют, что такой практики у них нет.