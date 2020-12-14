В Кировграде смонтировали временный трубопровод, чтобы вернуть тепло в дома

Работы по восстановлению постоянной теплотрассы в Кировграде возобновятся после получения согласования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде из-за прорыва трубы на улице Свердлова, 67 жители дома №67 по той же улице почти на два дня остались без отопления. Теплоснабжение в нем осуществлялось небольшими периодами. По данным «Облкоммунэнерго», температура в квартирах не опускалась ниже -15 градусов. Частично теплоснабжение было также ограничено в восьми многоквартирных домах и детском саду № 1.

- 12 декабря в 5 часов утра произошел порыв трубы на вводе в дом по улице Свердлова, 67. Аварийно-восстановительная бригада «Объединенной теплоснабжающей компании» сразу же выехала на место для устранения аварии. Но работы осложнялись тем, что параллельно теплопроводу проходит кабельная линия электропередачи и труба горячего водоснабжения. Кроме того, из трубопровода необходимо было слить воду, на это также потребовалось время - длина аварийного участка составила 400 метров, - рассказали в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Для того чтобы вернуть тепло в дома потребителей, было принято решение смонтировать временный трубопровод. Тепло в квартиры жителей начало поступать в два часа ночи, когда его установку закончили.

В «Облкоммунэнерго» также отметили, что работы по восстановлению постоянной теплотрассы возобновятся после получения согласования со смежными сетевыми организациями и получения в администрации городского округа ордера на проведение земляных работ.