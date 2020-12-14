В Екатеринбурге за ночь произошло два пожара

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге за ночь спасатели выезжали на два сообщения о пожаре. В первом случае возгорание произошло в девятиэтажном доме на Химмаше. На площади два квадратных метра горел мусор на пером этаже.

- В 01:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Дагестанская. К месту пожара выезжали три единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Практически через час – в 02:52 поступило сообщение еще об одном пожаре. На этот раз огонь охватил частный дом в переулке Воронежский. По данным МЧС, на площади 40 квадратных метров оказалась повреждена кровля, перегородки и отделка жилого дома.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 9 человек личного состава. В 03:04 огонь локализован, в 03:10 открытое горение ликвидировано, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Проливку и разбор сгоревших конструкций дома спасатели завершили в 04:35 .