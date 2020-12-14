«Урал», несмотря на игру в меньшинстве, вырвал ничью у ЦСКА

Андрею Егорычеву первому удалось отправить мяч в сетку. Фото: ФК "Урал"

В Москве закончился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграли столичный ЦСКА и екатеринбургский «Урала».

«Шмелям» удалось выстоять против титулованного соперника, несмотря на то, что с 48-й минуты «армейцы» играли в большинстве. Игра кончилась со счетом 2:2.

В начале матча хозяева поля активно атаковали. В итоге один из эпизодов «армейцев» закончился результативно. Счет на 12-й минуте открыл москвич Илья Шкурин.

Впрочем, позже екатеринбуржцы, в составе которых не было Эрика Бикфалви (он пропустил игру из-за травмы), сами начали проводить стремительные выходы к воротам соперника. В одной из атак Йовичич сделал точный навес в штрафную «армейцев». Пас принял Андрей Егорычев и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Второй тайм начался для «Урала» начался с удаления Павла Погребняка. Наш форвард во время борьбы за мяч сфолил против вратаря Игоря Акинфеева. В итоге судья выписал Погрябняку «горчичник», а спустя мгновение – за проявление эмоций – удалил нападающего с поля.

Позже из-за игры рукой в штрафной в ворота «шмелей» назначили пенальти, который был успешно реализован – 2:1.

Но подопечные Юрия Матвеева не сникли. На 89-й минуте матча после точного навеса Кулакова защитник Игорь Калинин точным ударом сравнял счет встречи. По итогам матча Калинин был признан лучшим игроком встречи.