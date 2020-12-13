В свердловском Минздраве опровергли данные о смерти 14 пациентов в больнице Каменска-Уральского

Сообщалось, что в реанимации за одни сутки от нехватки кислорода скончались сразу 14 человек с COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области проверил больницу в Каменске-Уральском. Проверка началась после того, как в СМИ появилась информация о массовой гибели пациентов с COVID-19 . Сообщалось, что в реанимации за одни сутки от нехватки кислорода скончались сразу 14 человек.

Делегацию, которая проводила проверку, возглавил министр здравоохранения Свердловской области.

- По предварительным выводам комиссии Минздрава региона, которая во главе с министром здравоохранения Андреем Карловым работала в Каменск-Уральской городской больнице, информация, размещенная в СМИ, не находит подтверждения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В реанимации «красной зоны», как и в третьем хирургическом корпусе, где размещены реанимационные койки для «тяжелых» пациентов хирургического, травматологического или онкологического профиля, не фиксировалось такого числа гибели пациентов, добавили в оперштабе.

- Кроме того, не подтверждаются факты возникающих проблем с обеспечением кислородом, - уточнили в оперативном штабе.

По итогам проверки чиновники областного Минздрава составят соответствующие акты.