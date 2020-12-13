В сегодняшнем матче хозяева, несмотря на более высокое место в конференции. не смогли составить достойной конкуренции екатеринбургскому клубу. Фото: ХК "Автомобилист"

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде с разгромным счетом обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счетом 0:4.

Матч проходил в Магнитогорске.

Счет удалось отрыть игроку «Автомобилиста» Алексею Макееву уже на третьей минуте. После точного пасса с центра корта от Никиты Трямкина, нападающий оказался у ворот и, переиграв вратаря, послал шайбу в сетку.

Удвоить преимущество удалось также в первом периоде. Автором второй шайбы стал Станислав Бочаров – 0:2.

Во втором периоде «Автомобилист» на сбавлял обороты и не упускал моменты. Так Павел Куликов воспользовался численным преимуществом и поразил ворота хозяев – 0:3. Но это не все шайбы, заброшенные во втором периоде. Анатолий Голышев сумел забросить шайбу под немыслимым углом, не оставив шансов вратарю.

По итогам двух периодов «Автомобилист» вел со счетом 0:4. Отыграться при столь разгромном счете хозяева уже не смогли. Третий период прошел без забитых шайб.

На этой игре для «Автомобилиста» завершилась выездная серия. Стоит заметить, что к этому матчу «Металлург» подошел с хорошим результатом в турнирной таблице. Магнитогорцы занимали третье место на «Востоке», а вот «Автомобилист» имел лишь шестое место в конференции.