В Екатеринбурге на «кухонного боксера», избившего женщину-врача, завели уголовное дело

В Екатеринбурге полицейские завели уголовное дело на мужчину, который с кулаками накинулся на детского врача.

Напомним, ЧП произошло утром, 12 декабря. Женщина приехала на вызов по адресу переулок Трамвайный, 3, на окраине Пионерского поселка, но позвонила не в ту дверь. Из квартиры вышел пьяный мужчина, который избил детского доктора. У женщины оказался сломан нос.

— Сотрудники полиции из подразделения дознания отдела полиции № 3 УМВД по Екатеринбургу по факту нападения на женщину-врача детской поликлиники возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Причинение вреда здоровью средней тяжести человеку, исполнявшему служебные обязанности», - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Стоит отметить, что в прошлом мужчина уже был судим за причинение вреда здоровью. Сейчас «кухонного боксера» взяли под стражу.

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