На Урале скончались 18 свердловчан, заразившихся коронавирусом

Состояние 597 госпитализированных оценивается как тяжелое Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки скончались еще 18 больных, заразившихся COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По последним данным в Екатеринбурге и Свердловской области COVID-19 подтвердился еще у 389 жителей региона.

- Состояние 597 госпитализированных оценивается как тяжелое, 349 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 238 – на аппаратах ИВЛ, - уточнили в оперативном штабе.

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