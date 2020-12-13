В регионе проходит операция «Новый год» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловской области МЧС начало рейды по местам продажи пиротехники. Операция проходит под кодовым названием «Новый год». В настоящий момент в регионе зарегистрировано 169 точек продаж такого рода товаров.

Операцию проводят сотрудники МЧС вместе с работниками прокуратуры.

Спасатели рассказали о том, как должны быть оборудована торговая точка, где продают петарды и фейерверки. Пиротехника должна находиться в стеклянных витринах, а в помещении должны быть пожарная сигнализация и огнетушители.

- Чтобы новогодние праздники не привели к пожару или к травме специалисты МЧС советуют покупателям обязательно требовать сертификат соответствия на товар и по нему сверять информацию (наименование, артикул), указанную на упаковке изделия, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, эксперты советуют обращать внимание на целостность упаковки и срок годности.

- Качественная пиротехника обязательно должна содержать инструкцию на русском языке. По желанию покупателя продавец должен предоставить видеопрезентацию пиротехнического изделия, - уточнили в МЧС.

Спасатели напоминают: при запуске пиротехники нужно строго следовать инструкции и не давать запускать фейерверки детям и людям в алкогольном опьянении. Согласно требованиям пожарной безопасности, для запуска пиротехники нужна открытая площадка без жилых домов. Также в 50 метрах в радиусе от точки запуска не должно быть деревьев.

- Сотрудники МЧС обращают внимание, что петарды, фонтаны, ракеты и другую пиротехнику ни в коем случае нельзя зажигать в руках. Именно это чаще всего и становится причиной травм в новогодние праздники, - отмечают спасатели.

Если пиротехника по какой-то причине не сработала, ни в коем случае не стоит пытаться поджигать ее повторно. Нужно выждать 10 минут, а затем залить пиротехнику водой или забросать снегом.

Рейды по местам продажи пиротехники продлятся до 9 января 2021 года. Несанкционированных точки продажи будут закрыты.