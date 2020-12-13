В Кировском районе Екатеринбурга отравились 180 человек

У взрослых были зафиксированы случайные отравления продуктами горения и ацетоном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Екатеринбурга за 9 месяцев 2020 года произошел 181 случай острого отравления в быту.

Эти данные привела администрация района, ссылаясь на сведения Роспотребнадзора. Отмечается, что показатель ниже уровня за аналогичный период прошлого года.

- Снижение произошло по отравлениям алкоголем, наркотиками и средствами бытовой химии. Рост - по отравлениям лекарственными средствами, уксусной кислотой, - уточнили в администрации Кировского района.

Отмечается, что в течение девяти месяцев зарегистрированы случаи отравлений среди детей до 7 лет. Они по неосторожности выпили марганец и соду. Среди подростков были случаи отравлений никотинсодержащими веществами, в частности, жидкостью для вейпа. Также были случаи отравлений щелочью и настойкой чистотела.

У взрослых были зафиксированы случайные отравления продуктами горения и ацетоном.

Основная категория людей, на которых пришлось отравление лекарствами, пенсионеры.