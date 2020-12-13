С середины недели в Екатеринбург придет потепление

Со среды по пятницу температура в дневные часы, по данным синоптиков, составит комфортные -7° Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе Екатеринбург ждет комфортная и умеренно теплая погода. Не ожидается ни ночных заморозков, ни обильных снегопадов.

В понедельник, 14 декабря, по данным Уралгидрометцентра, температура воздуха составит -9°. На следующий день – во вторник, потеплеет на один градус.

С середины недели екатеринбуржцев ждет потепление. Со среды по пятницу температура в дневные часы, по данным синоптиков, составит комфортные -7°.

Похолодание будет лишь к выходным, но незначительное. В субботу, 19 декабря ожидается -9 В ночные часы на протяжении всей недели заморозков не ожидается. Температура воздуха составит от -10° до -14°.