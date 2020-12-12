В Екатеринбурге женщина за рулем «Мазда-3» протаранила иномарку с семьей

В ДТП пострадал семья из трех человек. Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге 12 декабря в 17:20 у дома №37/1 по улице Новгородцевой произошло ДТП с участие двух иномарок, в котором пострадали двое взрослых и ребенок.

По информации ГИБДД Екатеринбурга, водитель за рулем иномарки «Мазда-3» ехал со стороны улицы 40-летия Комсомола в сторону Егоршинского подхода, не соблюдая дистанцию с впереди едущим автомобилем «Опель».

В «Опеле» ехала семья – родители и их 6-летний сын, который на заднем сидении, был пристегнут ремнем безопасности, как и взрослые.

У мамы и папы прибывшие на место ДТП врачи диагностировали сотрясение головного мозга, от госпитализации они отказались. У ребенка после осмотра в больнице травм медики не выявили.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

За рулем автомобиля «Мазда-3» находилась 40-летняя женщина, свои действия она пояснить не смогла.

29-летний водитель «Опель» рассказал, что он вместе с семьей ехал на гору «Уктус», чтобы покататься на санках. На дублере Сибирского тракта мужчина припарковал машину с правой стороны по ходу движения, после чего почувствовал сильный удар сзади.

Окончательные выводы по этому ДТП будут сделаны по окончанию дознания.