Гонки по горизонтали: в Екатеринбурге после резкого торможения автобуса пострадали пассажиры

После того, как пострадавшие пассажиры вышли, автобус отправился дальше, а водитель даже не извинился Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 12 декабря, в полдень, в самом центре Екатеринбурга водитель муниципального автобуса №27, с номером 926ВУ, нарушил правила, из-за чего пострадали пассажиры.

По рассказу пассажиров, обратившихся в редакцию «КП-Екатеринбург», автобус ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Карла Либкнехта.

- Он хотел проскочить на мигающий зеленый и разогнался перед перекрестком с улицей Пушкина. Но не успел и очень резко остановился. В салоне упали несколько человек, у одной женщины были царапины, у нее разбились очки, - рассказывает очевидец.

На остановке «Площадь Труда» большая часть пассажиров вышла из автобуса. Вышел на улице и водитель, который, не извинившись, позвонил кому-то, а потом быстро сел за руль и уехал.

В ГИБДД Екатеринбурга «КП-Екатеринбург» заявили, что на место происшествия нужно было вызывать наряд ГИБДД. Если этого не было сделано, то теперь пострадавшим придется обращаться в Гортранс – с прошлого года автобусный рейс №27 передан муниципалитету.