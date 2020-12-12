РПЦ не будет спешить с признанием останков семьи Романовых

Епископ Евгений объяснил позицию церкви по царским останкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Русская православная церковь не намерена торопиться в вопросе признания обнаруженных под Екатеринбургом останков императорской семьи Романовых. Об этом рассказал епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По словам нового главы митрополии, он общался со специалистами, входившими в состав комиссии, которая исследовала останки.

- Есть довольно много доводов и свидетельств о том, что это действительно царские останки. Есть много вопросов, которые остаются без ответов. И тогда святейший патриарх сказал, что мы не торопимся к какой-то дате. Будем ждать, когда на эти вопросы будут получены ответы, - говорит епископ Евгений.

12 декабря глава Екатеринбургской епархии провел первую службу в Храме-на-Крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, для Русской православной церкви вопрос признания царских останков – принципиальный, потому что эти люди признаны святыми, они сыграли важную роль в духовной жизни общества.

- Церковь признает останки тогда, когда не будет ни грамма сомнений, - подытожил глава митрополии.

Напомним, что семью последнего российского императора Николая II расстреляли в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева рядом с Вознесенской горкой в Екатеринбурге. В 2003 году на этом месте открыли Храм-на-Крови, где 12 декабря 2020 года епископ Евгений (Кульберг) совершил первое Богослужение в новом сане.

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