В Нижнем Тагиле мальчик прыгал на льду и провалился в воду

Берег реки Тагил в парке Народном. Фото: Лев Истомин

В Нижнем Тагиле в парке Народном, который расположен на берегу реки Тагил, 12-летний школьник 10 декабря бегал по льду и прыгал по нему, после чего по пояс провалился в воду.

Как раз в этот момент мимо проходили сотрудники полиции отдела №16. Они отвезли мальчишку в ОП, где отогрели его, после чего передали родителям.

На следующий день сотрудники Центра защиты населения провели в парке «Народный» профилактический рейд, предупредив отдыхающих о том, что ходить по льду реки Тагил опасно даже зимой, так как в реку попадают теплые воды с предприятий, а также происходит сброс воды на плотине.