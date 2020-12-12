В Екатеринбурге выбрали главную маму Урала-2020

Участницы конкурса. Фото: организаторы конкурса "Главная мама Урала-2020"

В Екатеринбурге 11 декабря подвели итоги конкурса «Главная мама Урала-2020». За титул и серебряную корону вели борьбу 25 красавиц в возрасте от 25 до 48 лет. Во время подготовки к конкурсу участницы провели ряд благотворительных акций, они собирали канцтовары для воспитанников детского сада, а также готовили обеды для малоимущих.

Почетный титул в итоге завоевала Виктория Яворская, которая воспитывает одного ребенка. Она получила на сцене театра «Щелкунчик» серебряную корону с жемчугом и топазами. Теперь на протяжении года красавица будет представлять Свердловскую область на громких культурных и социальных мероприятиях на территории Уральского федерального округа.

Титул первой вице-мамы получила 45-летняя Наталья Углова, воспитывающая четверых детей. Второй вице-мамой стала 37-летняя Анастасия Свалова, у которой трое детей.