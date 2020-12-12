Ездят пьяные и без прав: в Екатеринбурге устроили облаву на водителей-нарушителей

За ночь в Екатеринбурге поймали несколько нетрезвых водителей. Фото: отдел пропаганды ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на субботу сотрудники ГИБДД провели рейд для пресечения грубых нарушений на дорогах. Стражи порядка пресекли 45 грубых нарушений ПДД, в числе которых – 5 случаев управления автомобилем в пьяном виде, а также 9 случаев управления без прав, еще несколько человек попытались проехать на красный свет и по встречной полосе.

Трех водителей пришлось задержать, так как они попытались дать взятку автоинспекторам, чтобы в отношении них не составляли протокол. Теперь все трое могут «прилипнуть» по уголовной статье.

Напомним, что с января по декабрь 2020 года в Екатеринбурге нетрезвые автолюбители спровоцировали 81 ДТП, жертвами которых стали 12 человек, еще 132 человека получили травмы. Об этом информирует отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.