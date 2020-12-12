В Нижний Тагил привезли пять низкопольных автобусов, но на маршруты их пока не выпустят

Новые автобусы выйдут на маршруты ближе к весне 2021 года. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижний Тагил прибыли пять новых низкопольных пассажирских автобусов «СИМАЗ» с зарядками для смартфонов и другими современными опциями. Вместо кондиционеров в них установят рециркуляторы воздуха.

До конца года в Нижний Тагил приедут еще 17 таких же автобусов в рамках реализации программы «Экология» национального проекта «Экология». Правда, на линию автобусы пока не выпустят.

Новые автобусы проверил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила информируют, что в ближайшие месяцы будут проведены конкурные процедуры по предоставлению услуг по перевозке пассажиров, после чего начнется распределение автобусов .

- Эти автобусы будут привязаны к маршрутам, где нет максимальной загрузки и перевозки не особо выгодны, - говорит Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.