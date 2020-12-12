На Урале инспекторы ДПС вынесли женщину из горящего дома

Стражи порядка быстро сориентировались в сложной ситуации и успели спасти женщину. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Каменске-Уральском во время патрулирования деревни Часовой инспекторы ДПС заметили горящий дом, после чего передали информацию в дежурную часть и побежали к горящей жилой постройке, из которого доносились крики о помощи.

Старший лейтенант полиции Илья Хусаинов через окно залез в дом, в котором горела дверь, а комнаты были заполнены едким дымом. Мужчина помог собраться пенсионерке – взять теплые вещи и документы, после чего передал ее через окно своему напарнику – сержанту Алексею Толкачеву.

После этого на место ЧП приехали спасатели, потушившие пожар, а врачи осмотрели женщину. Внук хозяйки дома, также оперативно прибывший на место пожара, выразил благодарность стражам порядка за спасение родного человека. Об этом информирует ГУ МВД по Свердловской области.