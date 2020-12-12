Екатеринбург наводнили поддельными деньгами: в лидерах два района

Проверяйте подлинность денег, не отходя от кассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург наводнили поддельными денежными банкнотами, из-за чего городская полиция обратилась к горожанам с призывом быть бдительными при обращении с банкнотами, проверяя их на предмет подлинности.

Чаще всего сбыть поддельные деньги пытаются на территории Ленинского и Верх-Исетского районов, где зарегистрировано 172 и 170 случаев соответственно. Мошенники приходят на торговые точки, не оборудованные устройствами для проверки подлинности банкнот. Чаще всего с подделками приходят в аптеки, АЗС и мелкие торговые точки.

По статистике, с начала 2020 года по фактам сбыта поддельных купюр возбуждено 415 уголовных дел. Чаще всего мошенники пытаются сбыть 5-тысячные купюры. Задержаны 23 человека. Об этом информирует отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

В полиции напоминают, что изготовление, хранение и сбыт поддельных денег считается тяжким преступлением, которое подпадает под статью 186 УК РФ. По этой статье человеку грозит до 15 лет лишения свободы.