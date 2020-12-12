Обновленная карта распространения коронавируса на Урале: где меньше всего болеют COVID-19

Екатеринбург - традиционный лидер по числу заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало обновленную карту распространения коронавируса на Среднем Урале. В Екатеринбурге число заразившихся инфекцией превысило 28 тысяч человек.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области составляет 50 570 человек, 28 057 из них приходится на Екатеринбург, на втором месте – Нижний Тагил, где зафиксировано 3 210 инфицированных коронавирусом, на третьем месте Ревда – 1 637 заболевших, Первоуральск – 1 350, Верхняя Пышма – 1 274, Каменск-Уральский и Каменский район – 1 233 и Березовский – 1 176.

Меньше всего заболевших в Гарях, Пелыме и поселке городского типа Малышева. По-прежнему нет ни одного случая заражения коронавирусом в Таборах.