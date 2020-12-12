Жители Екатеринбурга массово скупают новогодние подарки в Китае

Декабрь - напряженный месяц для таможни и Почты России Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца этого года в Екатеринбург на семи самолетах из Харбина доставят больше 200 тонн посылок из Китая для свердловчан, которые массово закупаются подарками перед праздниками.

Сортировать и обрабатывать почтовые отправления будут на пункте международного почтового обмена в аэропорту Кольцово, где до конца декабря примут около трех миллионов мелких пакетов для жителей Екатеринбурга, Урала и центральной части России. Для свердловчан предназначено около 800 тысяч посылок из Китая. Об этом информирует пресс-служба уральского отделения «Почты России».

Также каждый день в Екатеринбург прибывают по 20 тонн посылок из Китая железнодорожным транспортом, который идет через Владивосток. По словам экспертов, объемы поставок новогодних подарков из Китая в этом году сопоставимы с цифрами прошлого года.